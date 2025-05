VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

NavnVADER

RangNo.626

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.15%

Cirkulationsforsyning996,739,513

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud996,739,513

Cirkulationshastighed0.9967%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.15849019150828353,2025-01-02

Laveste pris0.000060938884925464,2024-11-11

Offentlig blockchainBASE

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.