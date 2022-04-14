USUAL (USUAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i USUAL (USUAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USUAL (USUAL) Information Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Officiel hjemmeside: https://usual.money/ Hvidbog: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Køb USUAL nu!

USUAL (USUAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USUAL (USUAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.42M $ 83.42M $ 83.42M Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 288.40M $ 288.40M $ 288.40M Alle tiders Høj: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Alle tiders Lav: $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 Nuværende pris: $ 0.0721 $ 0.0721 $ 0.0721 Få mere at vide om USUAL (USUAL) pris

USUAL (USUAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USUAL (USUAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USUAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USUAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USUAL's tokenomics, kan du udforske USUAL tokens live-pris!

USUAL (USUAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USUAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USUAL prishistorikken nu!

USUAL Prisprediktion Vil du vide, hvor USUAL måske er på vej hen? Vores USUAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USUAL Tokens prisprediktion nu!

