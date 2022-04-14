USDP (USDP) Tokenomics Få vigtig indsigt i USDP (USDP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USDP (USDP) Information Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Officiel hjemmeside: https://www.paxos.com/usdp/ Hvidbog: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Køb USDP nu!

USDP (USDP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USDP (USDP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.93M $ 66.93M $ 66.93M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Alle tiders Lav: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Nuværende pris: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Få mere at vide om USDP (USDP) pris

USDP (USDP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USDP (USDP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDP's tokenomics, kan du udforske USDP tokens live-pris!

USDP (USDP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USDP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USDP prishistorikken nu!

USDP Prisprediktion Vil du vide, hvor USDP måske er på vej hen? Vores USDP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDP Tokens prisprediktion nu!

