Ultiverse (ULTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ultiverse (ULTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Ultiverse (ULTI) Information Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Officiel hjemmeside: https://ultiverse.io Hvidbog: https://docs.ultiverse.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Køb ULTI nu!

Ultiverse (ULTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ultiverse (ULTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.99M $ 19.99M $ 19.99M Alle tiders Høj: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Alle tiders Lav: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Nuværende pris: $ 0.001999 $ 0.001999 $ 0.001999 Få mere at vide om Ultiverse (ULTI) pris

Ultiverse (ULTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ultiverse (ULTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ULTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ULTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ULTI's tokenomics, kan du udforske ULTI tokens live-pris!

Sådan køber du ULTI Er du interesseret i at tilføje Ultiverse (ULTI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ULTI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ULTI på MEXC nu!

Ultiverse (ULTI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ULTI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ULTI prishistorikken nu!

ULTI Prisprediktion Vil du vide, hvor ULTI måske er på vej hen? Vores ULTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ULTI Tokens prisprediktion nu!

