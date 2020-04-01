Trust Wallet (TWT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trust Wallet (TWT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trust Wallet (TWT) Information Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Officiel hjemmeside: https://trustwallet.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Køb TWT nu!

Trust Wallet (TWT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trust Wallet (TWT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 324.28M $ 324.28M $ 324.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Alle tiders Lav: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Nuværende pris: $ 0.7783 $ 0.7783 $ 0.7783 Få mere at vide om Trust Wallet (TWT) pris

Trust Wallet (TWT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trust Wallet (TWT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TWT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TWT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TWT's tokenomics, kan du udforske TWT tokens live-pris!

Trust Wallet (TWT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TWT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TWT prishistorikken nu!

TWT Prisprediktion Vil du vide, hvor TWT måske er på vej hen? Vores TWT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TWT Tokens prisprediktion nu!

