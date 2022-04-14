Tutorial (TUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tutorial (TUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tutorial (TUT) Information 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Officiel hjemmeside: https://www.tutorialtoken.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Køb TUT nu!

Tutorial (TUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tutorial (TUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.86M $ 49.86M $ 49.86M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 838.00M $ 838.00M $ 838.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.49M $ 59.49M $ 59.49M Alle tiders Høj: $ 0.082293 $ 0.082293 $ 0.082293 Alle tiders Lav: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Nuværende pris: $ 0.059494 $ 0.059494 $ 0.059494 Få mere at vide om Tutorial (TUT) pris

Tutorial (TUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tutorial (TUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUT's tokenomics, kan du udforske TUT tokens live-pris!

Tutorial (TUT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TUT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TUT prishistorikken nu!

TUT Prisprediktion Vil du vide, hvor TUT måske er på vej hen? Vores TUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TUT Tokens prisprediktion nu!

