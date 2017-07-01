Tron (TRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tron (TRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tron (TRX) Information TRON: Decentralisér Webben TRON er dedikeret til at opbygge infrastrukturen til en virkelig decentraliseret internet. TRON-protokollen, en af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden, tilbyder skalerbarhed, høj tilgængelighed og høj gennemløbscomputer (HTC) support, som fungerer som fundamentet for alle decentraliserede applikationer i TRON-økosystemet. Den giver også bedre kompatibilitet til Ethereum smart contracts gennem en innovativ, plug-in smart contract platform. Siden 24. juli 2018 har TRON erhvervet BitTorrent Inc., som er et internet-teknologiselskab baseret i San Francisco. Det designer distribuerede teknologier, der skalerer effektivt, holder intelligensen i kanten og holder skabere og forbrugere i kontrol med deres indhold og data. Hver måned bruger mere end 170 millioner mennesker BitTorrent Inc.-udviklede produkter. Dets protokoller flytter så meget som 40% af verdens internettrafik dagligt. Nu er TRON et af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden med over 100 millioner brugere. Officiel hjemmeside: https://trondao.org/ Hvidbog: https://developers.tron.network/docs Block Explorer: https://tronscan.org/#/token/0/transfers Køb TRX nu!

Tron (TRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tron (TRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.57B $ 33.57B $ 33.57B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 94.69B $ 94.69B $ 94.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.4498 $ 0.4498 $ 0.4498 Alle tiders Lav: $ 0.001091259997338057 $ 0.001091259997338057 $ 0.001091259997338057 Nuværende pris: $ 0.3545 $ 0.3545 $ 0.3545 Få mere at vide om Tron (TRX) pris

Dybdegående Token-struktur af Tron (TRX) Dyk dybere ned i, hvordan TRX tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Issuance : TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.

: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet. Deflationary Shift : On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.

: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments. No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns. Allocation Mechanism The initial TRX token supply was distributed as follows: Allocation Recipient Percentage of Total Unlock Mechanism Unlock Date Amount Unlocked (TRX) Notes ICO Investors 40% Cliff 2017-09-13 34,486,822,448 Public ICO Tron Foundation 34.3% Cliff 2017-09-13 29,572,450,249 Incentives and rewards Private Sales 15.75% Cliff 2017-09-13 13,536,077,811 Private investors Peiwo Huanle Co. 10% Cliff 2017-09-13 8,621,705,612 Team/Advisors All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.

No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE. Usage and Incentive Mechanism TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem: Resource Acquisition : TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.

: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX. Staking and Delegation : Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.

: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards. Medium of Exchange : TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.

: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols. Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX. Locking Mechanism Staking Lock : When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.

: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked. No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE. Unlocking Time All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).

Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable. Summary Table Mechanism Details Issuance One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions Allocation ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%) Usage/Incentives Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments Locking Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations Unlocking All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period Additional Insights Deflationary Dynamics : TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).

: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns). Staking Participation : As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.

: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement. DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity. References for Further Reading TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs

TRON Improvement Proposals: TRON Changelog

DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.

Tron (TRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tron (TRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRX's tokenomics, kan du udforske TRX tokens live-pris!

Sådan køber du TRX Er du interesseret i at tilføje Tron (TRX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRX på MEXC nu!

Tron (TRX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRX prishistorikken nu!

TRX Prisprediktion Vil du vide, hvor TRX måske er på vej hen? Vores TRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!