Tron (TRX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tron (TRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Tron (TRX) Information

TRON: Decentralisér Webben TRON er dedikeret til at opbygge infrastrukturen til en virkelig decentraliseret internet. TRON-protokollen, en af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden, tilbyder skalerbarhed, høj tilgængelighed og høj gennemløbscomputer (HTC) support, som fungerer som fundamentet for alle decentraliserede applikationer i TRON-økosystemet. Den giver også bedre kompatibilitet til Ethereum smart contracts gennem en innovativ, plug-in smart contract platform. Siden 24. juli 2018 har TRON erhvervet BitTorrent Inc., som er et internet-teknologiselskab baseret i San Francisco. Det designer distribuerede teknologier, der skalerer effektivt, holder intelligensen i kanten og holder skabere og forbrugere i kontrol med deres indhold og data. Hver måned bruger mere end 170 millioner mennesker BitTorrent Inc.-udviklede produkter. Dets protokoller flytter så meget som 40% af verdens internettrafik dagligt. Nu er TRON et af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden med over 100 millioner brugere.

Officiel hjemmeside:
https://trondao.org/
Hvidbog:
https://developers.tron.network/docs
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token/0/transfers

Tron (TRX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tron (TRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 33.57B
Samlet udbud
Cirkulerende forsyning
$ 94.69B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Alle tiders Høj:
$ 0.4498
Alle tiders Lav:
$ 0.001091259997338057
Nuværende pris:
$ 0.3545
Dybdegående Token-struktur af Tron (TRX)

Dyk dybere ned i, hvordan TRX tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening.

TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
  • Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
  • No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.

Allocation Mechanism

The initial TRX token supply was distributed as follows:

Allocation RecipientPercentage of TotalUnlock MechanismUnlock DateAmount Unlocked (TRX)Notes
ICO Investors40%Cliff2017-09-1334,486,822,448Public ICO
Tron Foundation34.3%Cliff2017-09-1329,572,450,249Incentives and rewards
Private Sales15.75%Cliff2017-09-1313,536,077,811Private investors
Peiwo Huanle Co.10%Cliff2017-09-138,621,705,612Team/Advisors
  • All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
  • No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.

Usage and Incentive Mechanism

TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:

  • Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
  • Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
  • Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
  • Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.

Locking Mechanism

  • Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
  • No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.

Unlocking Time

  • All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
  • Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceOne-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
AllocationICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
Usage/IncentivesResource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
LockingStaking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
UnlockingAll allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period

Additional Insights

  • Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
  • Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
  • DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.

References for Further Reading

  • TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
  • TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
  • DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama

This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.

Tron (TRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tron (TRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TRX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TRX's tokenomics, kan du udforske TRX tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

