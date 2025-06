TRX

TRON: Decentralisér Webben TRON er dedikeret til at opbygge infrastrukturen til en virkelig decentraliseret internet. TRON-protokollen, en af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden, tilbyder skalerbarhed, høj tilgængelighed og høj gennemløbscomputer (HTC) support, som fungerer som fundamentet for alle decentraliserede applikationer i TRON-økosystemet. Den giver også bedre kompatibilitet til Ethereum smart contracts gennem en innovativ, plug-in smart contract platform. Siden 24. juli 2018 har TRON erhvervet BitTorrent Inc., som er et internet-teknologiselskab baseret i San Francisco. Det designer distribuerede teknologier, der skalerer effektivt, holder intelligensen i kanten og holder skabere og forbrugere i kontrol med deres indhold og data. Hver måned bruger mere end 170 millioner mennesker BitTorrent Inc.-udviklede produkter. Dets protokoller flytter så meget som 40% af verdens internettrafik dagligt. Nu er TRON et af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden med over 100 millioner brugere.

NavnTRX

RangNo.8

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0079%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.41%

Cirkulationsforsyning94,823,050,021.35872

Max Udbud∞

Samlet Udbud94,823,043,410.24432

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2017-07-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.0015 USDT

Alle tiders høj0.44067471530141733,2024-12-03

Laveste pris0.001091259997338057,2017-09-15

Offentlig blockchainTRX

IndledningTRON: Decentralisér Webben TRON er dedikeret til at opbygge infrastrukturen til en virkelig decentraliseret internet. TRON-protokollen, en af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden, tilbyder skalerbarhed, høj tilgængelighed og høj gennemløbscomputer (HTC) support, som fungerer som fundamentet for alle decentraliserede applikationer i TRON-økosystemet. Den giver også bedre kompatibilitet til Ethereum smart contracts gennem en innovativ, plug-in smart contract platform. Siden 24. juli 2018 har TRON erhvervet BitTorrent Inc., som er et internet-teknologiselskab baseret i San Francisco. Det designer distribuerede teknologier, der skalerer effektivt, holder intelligensen i kanten og holder skabere og forbrugere i kontrol med deres indhold og data. Hver måned bruger mere end 170 millioner mennesker BitTorrent Inc.-udviklede produkter. Dets protokoller flytter så meget som 40% af verdens internettrafik dagligt. Nu er TRON et af de største blockchain-baserede operativsystemer i verden med over 100 millioner brugere.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.