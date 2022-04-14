TRVL (TRVL) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRVL (TRVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRVL (TRVL) Information Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Officiel hjemmeside: http://www.dtravel.com/ Hvidbog: https://docs.dtravel.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Køb TRVL nu!

TRVL (TRVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRVL (TRVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Alle tiders Høj: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 Alle tiders Lav: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Nuværende pris: $ 0.008454 $ 0.008454 $ 0.008454 Få mere at vide om TRVL (TRVL) pris

TRVL (TRVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRVL (TRVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRVL's tokenomics, kan du udforske TRVL tokens live-pris!

Sådan køber du TRVL Er du interesseret i at tilføje TRVL (TRVL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRVL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRVL på MEXC nu!

TRVL (TRVL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRVL prishistorikken nu!

TRVL Prisprediktion Vil du vide, hvor TRVL måske er på vej hen? Vores TRVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRVL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!