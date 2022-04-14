Trust The Process (TRUST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trust The Process (TRUST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trust The Process (TRUST) Information Trust The Process is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.trust.frl/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EqeEBGHQhQy6SqeaJcnqAsNs3qaG19sdF89Xsarpump Køb TRUST nu!

Trust The Process (TRUST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trust The Process (TRUST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 518.50K $ 518.50K $ 518.50K Alle tiders Høj: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Alle tiders Lav: $ 0.000497678452272443 $ 0.000497678452272443 $ 0.000497678452272443 Nuværende pris: $ 0.0005185 $ 0.0005185 $ 0.0005185 Få mere at vide om Trust The Process (TRUST) pris

Trust The Process (TRUST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trust The Process (TRUST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUST's tokenomics, kan du udforske TRUST tokens live-pris!

Sådan køber du TRUST Er du interesseret i at tilføje Trust The Process (TRUST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRUST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRUST på MEXC nu!

Trust The Process (TRUST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRUST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRUST prishistorikken nu!

TRUST Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUST måske er på vej hen? Vores TRUST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!