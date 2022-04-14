TrueFiToken (TRU) Tokenomics Få vigtig indsigt i TrueFiToken (TRU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TrueFiToken (TRU) Information TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Officiel hjemmeside: https://truefi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Køb TRU nu!

TrueFiToken (TRU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrueFiToken (TRU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.00M $ 43.00M $ 43.00M Samlet udbud $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Cirkulerende forsyning $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M Alle tiders Høj: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Alle tiders Lav: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Nuværende pris: $ 0.03235 $ 0.03235 $ 0.03235 Få mere at vide om TrueFiToken (TRU) pris

TrueFiToken (TRU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrueFiToken (TRU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRU's tokenomics, kan du udforske TRU tokens live-pris!

