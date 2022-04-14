Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solidus Ai Tech (AITECH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solidus Ai Tech (AITECH) Information Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. Officiel hjemmeside: https://aitech.io Hvidbog: https://docs.aitech.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz Køb AITECH nu!

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solidus Ai Tech (AITECH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.36M $ 83.36M $ 83.36M Alle tiders Høj: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Alle tiders Lav: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 Nuværende pris: $ 0.04168 $ 0.04168 $ 0.04168 Få mere at vide om Solidus Ai Tech (AITECH) pris

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solidus Ai Tech (AITECH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AITECH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AITECH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AITECH's tokenomics, kan du udforske AITECH tokens live-pris!

Sådan køber du AITECH Er du interesseret i at tilføje Solidus Ai Tech (AITECH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AITECH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AITECH på MEXC nu!

Solidus Ai Tech (AITECH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AITECH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AITECH prishistorikken nu!

AITECH Prisprediktion Vil du vide, hvor AITECH måske er på vej hen? Vores AITECH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AITECH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!