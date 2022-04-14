OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i OrdinalsBot (TRIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OrdinalsBot (TRIO) Information OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records. Officiel hjemmeside: https://ordinalsbot.com/ Hvidbog: https://token.ordinalsbot.com/ Block Explorer: https://ordiscan.com/inscription/3411618 Køb TRIO nu!

OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OrdinalsBot (TRIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Alle tiders Høj: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Alle tiders Lav: $ 0.16736489736353877 $ 0.16736489736353877 $ 0.16736489736353877 Nuværende pris: $ 0.2024 $ 0.2024 $ 0.2024 Få mere at vide om OrdinalsBot (TRIO) pris

OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OrdinalsBot (TRIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRIO's tokenomics, kan du udforske TRIO tokens live-pris!

OrdinalsBot (TRIO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRIO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRIO prishistorikken nu!

TRIO Prisprediktion Vil du vide, hvor TRIO måske er på vej hen? Vores TRIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRIO Tokens prisprediktion nu!

