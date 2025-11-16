Treehouse (TREE) Tokenomics

Treehouse (TREE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Treehouse (TREE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
2025-11-16
Treehouse (TREE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Treehouse (TREE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 141.80M
$ 141.80M$ 141.80M
Alle tiders Høj:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418

Treehouse (TREE) Information

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Officiel hjemmeside:
https://www.treehouse.finance/
Hvidbog:
https://docs.treehouse.finance/protocol
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x77146784315Ba81904d654466968e3a7c196d1f3

Treehouse (TREE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Treehouse (TREE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TREE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TREE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TREE's tokenomics, kan du udforske TREE tokens live-pris!

Sådan køber du TREE

Er du interesseret i at tilføje Treehouse (TREE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TREE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Treehouse (TREE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TREE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TREE Prisprediktion

Vil du vide, hvor TREE måske er på vej hen? Vores TREE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

