Trac Network (TNK) Information Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. Officiel hjemmeside: https://trac.network/ Block Explorer: https://unisat.io/brc20/trac Køb TNK nu!

Trac Network (TNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trac Network (TNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M Alle tiders Høj: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Alle tiders Lav: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 Nuværende pris: $ 0.3886 $ 0.3886 $ 0.3886 Få mere at vide om Trac Network (TNK) pris

Trac Network (TNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trac Network (TNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TNK's tokenomics, kan du udforske TNK tokens live-pris!

Trac Network (TNK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TNK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TNK prishistorikken nu!

