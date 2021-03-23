Telos (TLOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Telos (TLOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Telos (TLOS) Information Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Officiel hjemmeside: https://telos.net/ Hvidbog: https://telos.net/whitepaper Block Explorer: https://teloscan.io

Telos (TLOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Telos (TLOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.38M $ 18.38M $ 18.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 439.72M $ 439.72M $ 439.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Alle tiders Lav: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Nuværende pris: $ 0.04181 $ 0.04181 $ 0.04181 Få mere at vide om Telos (TLOS) pris

Telos (TLOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Telos (TLOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TLOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TLOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TLOS's tokenomics, kan du udforske TLOS tokens live-pris!

Sådan køber du TLOS Er du interesseret i at tilføje Telos (TLOS) til din portefølje?

Telos (TLOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TLOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TLOS prishistorikken nu!

TLOS Prisprediktion Vil du vide, hvor TLOS måske er på vej hen? Vores TLOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TLOS Tokens prisprediktion nu!

