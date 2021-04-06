Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alien Worlds Trilium (TLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alien Worlds Trilium (TLM) Information Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Officiel hjemmeside: https://alienworlds.io Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Block Explorer: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Køb TLM nu!

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alien Worlds Trilium (TLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.62M $ 28.62M $ 28.62M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 6.05B $ 6.05B $ 6.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.29M $ 47.29M $ 47.29M Alle tiders Høj: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Alle tiders Lav: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Nuværende pris: $ 0.004729 $ 0.004729 $ 0.004729 Få mere at vide om Alien Worlds Trilium (TLM) pris

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alien Worlds Trilium (TLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TLM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TLM's tokenomics, kan du udforske TLM tokens live-pris!

Alien Worlds Trilium (TLM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TLM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TLM prishistorikken nu!

TLM Prisprediktion Vil du vide, hvor TLM måske er på vej hen? Vores TLM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TLM Tokens prisprediktion nu!

