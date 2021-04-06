Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Alien Worlds Trilium (TLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Alien Worlds Trilium (TLM) Information

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Officiel hjemmeside:
https://alienworlds.io
Hvidbog:
https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alien Worlds Trilium (TLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 28.62M
$ 28.62M$ 28.62M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 6.05B
$ 6.05B$ 6.05B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 47.29M
$ 47.29M$ 47.29M
Alle tiders Høj:
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
Alle tiders Lav:
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351
Nuværende pris:
$ 0.004729
$ 0.004729$ 0.004729

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Alien Worlds Trilium (TLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TLM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TLM's tokenomics, kan du udforske TLM tokens live-pris!

Sådan køber du TLM

Er du interesseret i at tilføje Alien Worlds Trilium (TLM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TLM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Alien Worlds Trilium (TLM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TLM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TLM Prisprediktion

Vil du vide, hvor TLM måske er på vej hen? Vores TLM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.