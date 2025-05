TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

NavnTLM

RangNo.687

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning5,817,076,931.4346

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud6,702,686,057.6209

Cirkulationshastighed0.5817%

Udstedelsesdato2021-04-06 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.91971723,2021-04-14

Laveste pris0.003733067102829057,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

IndledningAlien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.