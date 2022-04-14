Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tajir Tech Hub (TJRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tajir Tech Hub (TJRM) Information Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Officiel hjemmeside: https://www.tajirtechhub.com/ Hvidbog: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Køb TJRM nu!

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tajir Tech Hub (TJRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Cirkulerende forsyning $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Alle tiders Høj: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Alle tiders Lav: $ 0.005772667514295884 $ 0.005772667514295884 $ 0.005772667514295884 Nuværende pris: $ 0.006139 $ 0.006139 $ 0.006139 Få mere at vide om Tajir Tech Hub (TJRM) pris

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tajir Tech Hub (TJRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TJRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TJRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TJRM's tokenomics, kan du udforske TJRM tokens live-pris!

Sådan køber du TJRM Er du interesseret i at tilføje Tajir Tech Hub (TJRM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TJRM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TJRM på MEXC nu!

Tajir Tech Hub (TJRM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TJRM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TJRM prishistorikken nu!

TJRM Prisprediktion Vil du vide, hvor TJRM måske er på vej hen? Vores TJRM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TJRM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!