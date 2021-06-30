IRON Titanium (TITAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i IRON Titanium (TITAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IRON Titanium (TITAN) Information TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Officiel hjemmeside: https://www.titandao.finance/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Køb TITAN nu!

IRON Titanium (TITAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IRON Titanium (TITAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 Alle tiders Lav: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 Nuværende pris: $ 0.000000008585 $ 0.000000008585 $ 0.000000008585 Få mere at vide om IRON Titanium (TITAN) pris

IRON Titanium (TITAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IRON Titanium (TITAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TITAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TITAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TITAN's tokenomics, kan du udforske TITAN tokens live-pris!

IRON Titanium (TITAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TITAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TITAN prishistorikken nu!

