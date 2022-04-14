SOON (SOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOON (SOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOON (SOON) Information SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Officiel hjemmeside: https://soo.network/ Hvidbog: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Block Explorer: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Køb SOON nu!

SOON (SOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOON (SOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.29M $ 83.29M $ 83.29M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 239.89M $ 239.89M $ 239.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Alle tiders Lav: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Nuværende pris: $ 0.3472 $ 0.3472 $ 0.3472 Få mere at vide om SOON (SOON) pris

SOON (SOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOON (SOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOON's tokenomics, kan du udforske SOON tokens live-pris!

