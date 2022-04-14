Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Calcify Tech (CALCIFY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Calcify Tech (CALCIFY) Information Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Officiel hjemmeside: https://calcifytech.cc/ Hvidbog: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Block Explorer: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Køb CALCIFY nu!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Calcify Tech (CALCIFY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.03343 $ 0.03343 $ 0.03343 Få mere at vide om Calcify Tech (CALCIFY) pris

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Calcify Tech (CALCIFY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CALCIFY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CALCIFY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CALCIFY's tokenomics, kan du udforske CALCIFY tokens live-pris!

Calcify Tech (CALCIFY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CALCIFY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

