Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Information TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Køb TIBBIR nu!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ribbita by Virtuals (TIBBIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 208.09M $ 208.09M $ 208.09M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 208.09M $ 208.09M $ 208.09M Alle tiders Høj: $ 0.2569 $ 0.2569 $ 0.2569 Alle tiders Lav: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Nuværende pris: $ 0.20809 $ 0.20809 $ 0.20809 Få mere at vide om Ribbita by Virtuals (TIBBIR) pris

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ribbita by Virtuals (TIBBIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIBBIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIBBIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIBBIR's tokenomics, kan du udforske TIBBIR tokens live-pris!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TIBBIR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TIBBIR prishistorikken nu!

TIBBIR Prisprediktion Vil du vide, hvor TIBBIR måske er på vej hen? Vores TIBBIR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TIBBIR Tokens prisprediktion nu!

