Thala (THL) Information Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product. Officiel hjemmeside: https://www.thala.fi/ Hvidbog: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins Køb THL nu!

Thala (THL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thala (THL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Alle tiders Høj: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Alle tiders Lav: $ 0.09371051889644796 $ 0.09371051889644796 $ 0.09371051889644796 Nuværende pris: $ 0.1053 $ 0.1053 $ 0.1053 Få mere at vide om Thala (THL) pris

Thala (THL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thala (THL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THL's tokenomics, kan du udforske THL tokens live-pris!

Sådan køber du THL Er du interesseret i at tilføje Thala (THL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe THL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber THL på MEXC nu!

Thala (THL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for THL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk THL prishistorikken nu!

THL Prisprediktion Vil du vide, hvor THL måske er på vej hen? Vores THL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THL Tokens prisprediktion nu!

