TCOM Global (TCOM) Tokenomics

TCOM Global (TCOM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TCOM Global (TCOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:09:22 (UTC+8)
USD

TCOM Global (TCOM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TCOM Global (TCOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 51.33M
$ 51.33M$ 51.33M
Alle tiders Høj:
$ 0.07064
$ 0.07064$ 0.07064
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.05133
$ 0.05133$ 0.05133

TCOM Global (TCOM) Information

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

Officiel hjemmeside:
https://tcomglobal.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xc23db46993f643f1fa0494cd30f9f43505885d84

TCOM Global (TCOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TCOM Global (TCOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TCOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TCOM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TCOM's tokenomics, kan du udforske TCOM tokens live-pris!

Sådan køber du TCOM

Er du interesseret i at tilføje TCOM Global (TCOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TCOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

TCOM Global (TCOM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TCOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TCOM Prisprediktion

Vil du vide, hvor TCOM måske er på vej hen? Vores TCOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken