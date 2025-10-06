UdvekslingDEX+
Den direkte TCOM Global pris i dag er 0.04821 USD. Følg med i realtid TCOM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TCOM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

TCOM Global-kurs(TCOM)

1 TCOM til USD direkte pris:

$0.04821
+1.88%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:28:38 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04724
24H lav
$ 0.04855
24H høj

$ 0.04724
$ 0.04855
--
--
-0.09%

+1.88%

+35.87%

+35.87%

TCOM Global (TCOM) realtidsprisen er $ 0.04821. I løbet af de sidste 24 timer har TCOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04724 og et højdepunkt på $ 0.04855, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TCOMs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TCOM har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +1.88% i løbet af 24 timer og +35.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TCOM Global (TCOM) Markedsinformation

--
$ 104.31K
$ 48.21M
--
1,000,000,000
BSC

Den nuværende markedsværdi på TCOM Global er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 104.31K. Det cirkulerende forsyning af TCOM er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.21M.

TCOM Global (TCOM) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for TCOM Global i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0008896+1.88%
30 dage$ +0.02465+104.62%
60 dage$ +0.03213+199.81%
90 dage$ +0.02821+141.05%
TCOM Global Prisændring i dag

I dag TCOM blev der registreret en ændring på $ +0.0008896 (+1.88%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

TCOM Global 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.02465 (+104.62%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

TCOM Global 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TCOM sås en ændring af $ +0.03213 (+199.81%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

TCOM Global 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.02821 (+141.05%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for TCOM Global (TCOM)?

Tjek TCOM GlobalPrishistorik-siden nu.

Hvad er TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTCOM Globalinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTCOMtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om TCOM Global på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din TCOM Global købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

TCOM Global Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TCOM Global (TCOM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TCOM Global (TCOM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TCOM Global.

Tjek TCOM Global prisprediktion nu!

TCOM Global (TCOM) Tokenomics

At forstå tokenomics for TCOM Global (TCOM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TCOM Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du TCOM Global (TCOM)

Leder du efter, hvordan du køber TCOM Global? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe TCOM Global på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TCOM til lokale valutaer

1 TCOM Global(TCOM) til VND
1 TCOM Global(TCOM) til AUD
1 TCOM Global(TCOM) til GBP
1 TCOM Global(TCOM) til EUR
1 TCOM Global(TCOM) til USD
1 TCOM Global(TCOM) til MYR
1 TCOM Global(TCOM) til TRY
1 TCOM Global(TCOM) til JPY
1 TCOM Global(TCOM) til ARS
1 TCOM Global(TCOM) til RUB
1 TCOM Global(TCOM) til INR
1 TCOM Global(TCOM) til IDR
1 TCOM Global(TCOM) til PHP
1 TCOM Global(TCOM) til EGP
1 TCOM Global(TCOM) til BRL
1 TCOM Global(TCOM) til CAD
1 TCOM Global(TCOM) til BDT
1 TCOM Global(TCOM) til NGN
1 TCOM Global(TCOM) til COP
1 TCOM Global(TCOM) til ZAR
1 TCOM Global(TCOM) til UAH
1 TCOM Global(TCOM) til TZS
1 TCOM Global(TCOM) til VES
1 TCOM Global(TCOM) til CLP
1 TCOM Global(TCOM) til PKR
1 TCOM Global(TCOM) til KZT
1 TCOM Global(TCOM) til THB
1 TCOM Global(TCOM) til TWD
1 TCOM Global(TCOM) til AED
1 TCOM Global(TCOM) til CHF
1 TCOM Global(TCOM) til HKD
1 TCOM Global(TCOM) til AMD
1 TCOM Global(TCOM) til MAD
1 TCOM Global(TCOM) til MXN
1 TCOM Global(TCOM) til SAR
1 TCOM Global(TCOM) til ETB
1 TCOM Global(TCOM) til KES
1 TCOM Global(TCOM) til JOD
1 TCOM Global(TCOM) til PLN
1 TCOM Global(TCOM) til RON
1 TCOM Global(TCOM) til SEK
1 TCOM Global(TCOM) til BGN
1 TCOM Global(TCOM) til HUF
1 TCOM Global(TCOM) til CZK
1 TCOM Global(TCOM) til KWD
1 TCOM Global(TCOM) til ILS
1 TCOM Global(TCOM) til BOB
1 TCOM Global(TCOM) til AZN
1 TCOM Global(TCOM) til TJS
1 TCOM Global(TCOM) til GEL
1 TCOM Global(TCOM) til AOA
1 TCOM Global(TCOM) til BHD
1 TCOM Global(TCOM) til BMD
1 TCOM Global(TCOM) til DKK
1 TCOM Global(TCOM) til HNL
1 TCOM Global(TCOM) til MUR
1 TCOM Global(TCOM) til NAD
1 TCOM Global(TCOM) til NOK
1 TCOM Global(TCOM) til NZD
1 TCOM Global(TCOM) til PAB
1 TCOM Global(TCOM) til PGK
1 TCOM Global(TCOM) til QAR
1 TCOM Global(TCOM) til RSD
1 TCOM Global(TCOM) til UZS
1 TCOM Global(TCOM) til ALL
1 TCOM Global(TCOM) til ANG
1 TCOM Global(TCOM) til AWG
1 TCOM Global(TCOM) til BBD
1 TCOM Global(TCOM) til BAM
1 TCOM Global(TCOM) til BIF
1 TCOM Global(TCOM) til BND
1 TCOM Global(TCOM) til BSD
1 TCOM Global(TCOM) til JMD
1 TCOM Global(TCOM) til KHR
1 TCOM Global(TCOM) til KMF
1 TCOM Global(TCOM) til LAK
1 TCOM Global(TCOM) til LKR
1 TCOM Global(TCOM) til MDL
1 TCOM Global(TCOM) til MGA
1 TCOM Global(TCOM) til MOP
1 TCOM Global(TCOM) til MVR
1 TCOM Global(TCOM) til MWK
1 TCOM Global(TCOM) til MZN
1 TCOM Global(TCOM) til NPR
1 TCOM Global(TCOM) til PYG
1 TCOM Global(TCOM) til RWF
1 TCOM Global(TCOM) til SBD
1 TCOM Global(TCOM) til SCR
1 TCOM Global(TCOM) til SRD
1 TCOM Global(TCOM) til SVC
1 TCOM Global(TCOM) til SZL
1 TCOM Global(TCOM) til TMT
1 TCOM Global(TCOM) til TND
1 TCOM Global(TCOM) til TTD
1 TCOM Global(TCOM) til UGX
1 TCOM Global(TCOM) til XAF
1 TCOM Global(TCOM) til XCD
1 TCOM Global(TCOM) til XOF
1 TCOM Global(TCOM) til XPF
1 TCOM Global(TCOM) til BWP
1 TCOM Global(TCOM) til BZD
1 TCOM Global(TCOM) til CVE
1 TCOM Global(TCOM) til DJF
1 TCOM Global(TCOM) til DOP
1 TCOM Global(TCOM) til DZD
1 TCOM Global(TCOM) til FJD
1 TCOM Global(TCOM) til GNF
1 TCOM Global(TCOM) til GTQ
1 TCOM Global(TCOM) til GYD
1 TCOM Global(TCOM) til ISK
TCOM Global Ressource

For en mere dybdegående forståelse af TCOM Global, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel TCOM Global hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om TCOM Global

Hvor meget er TCOM Global (TCOM) værd i dag?
Den direkte TCOM pris i USD er 0.04821 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TCOM til USD pris?
Den aktuelle pris på TCOMtil USD er $ 0.04821. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TCOM Global?
Markedsværdien for TCOM er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TCOM?
Den cirkulerende forsyning af TCOM er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TCOM?
TCOM opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TCOM?
TCOM så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TCOM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TCOM er $ 104.31K USD.
Bliver TCOM højere i år?
TCOM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TCOM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

