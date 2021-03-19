Taraxa Coin (TARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taraxa Coin (TARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Taraxa Coin (TARA) Information Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Officiel hjemmeside: https://www.taraxa.io/ Hvidbog: https://docs.taraxa.io/ Block Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Køb TARA nu!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taraxa Coin (TARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Samlet udbud $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Cirkulerende forsyning $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.57M $ 29.57M $ 29.57M Alle tiders Høj: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Alle tiders Lav: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Nuværende pris: $ 0.0024638 $ 0.0024638 $ 0.0024638 Få mere at vide om Taraxa Coin (TARA) pris

Taraxa Coin (TARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taraxa Coin (TARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TARA's tokenomics, kan du udforske TARA tokens live-pris!

Sådan køber du TARA Er du interesseret i at tilføje Taraxa Coin (TARA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TARA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TARA på MEXC nu!

Taraxa Coin (TARA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TARA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TARA prishistorikken nu!

TARA Prisprediktion Vil du vide, hvor TARA måske er på vej hen? Vores TARA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TARA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!