TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NavnTARA

RangNo.887

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning5,390,499,472

Max Udbud12,000,000,000

Samlet Udbud10,759,064,151

Cirkulationshastighed0.4492%

Udstedelsesdato2021-03-19 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07728197,2021-03-22

Laveste pris0.000591558231188284,2022-12-24

Offentlig blockchainTARA

IndledningTaraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.