PrompTale AI (TALE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PrompTale AI (TALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:39:28 (UTC+8)
USD

PrompTale AI (TALE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PrompTale AI (TALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 185.85K
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 101.39M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 916.50K
Alle tiders Høj:
$ 4.8
Alle tiders Lav:
$ 0.001573939371062527
Nuværende pris:
$ 0.001833
PrompTale AI (TALE) Information

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

Officiel hjemmeside:
https://www.promptale.io/
Hvidbog:
https://docs.promptale.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x37EFF3FF1321Fb9AbC734761cA72FAFDc044534A

PrompTale AI (TALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PrompTale AI (TALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TALE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TALE's tokenomics, kan du udforske TALE tokens live-pris!

Sådan køber du TALE

Er du interesseret i at tilføje PrompTale AI (TALE) til din portefølje?

PrompTale AI (TALE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TALE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TALE Prisprediktion

Vil du vide, hvor TALE måske er på vej hen? Vores TALE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

