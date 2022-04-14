Holo Token (HOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Holo Token (HOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Holo Token (HOT) Information Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Officiel hjemmeside: https://holochain.org/ Hvidbog: https://holo.host/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Køb HOT nu!

Holo Token (HOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Holo Token (HOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 163.97M $ 163.97M $ 163.97M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Alle tiders Lav: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Nuværende pris: $ 0.0009369 $ 0.0009369 $ 0.0009369 Få mere at vide om Holo Token (HOT) pris

Holo Token (HOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Holo Token (HOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOT's tokenomics, kan du udforske HOT tokens live-pris!

