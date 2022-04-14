Tada (TADA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tada (TADA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tada (TADA) Information Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Officiel hjemmeside: https://ta-da.io/ Hvidbog: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Køb TADA nu!

Tada (TADA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tada (TADA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 685.76M $ 685.76M $ 685.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Alle tiders Høj: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Alle tiders Lav: $ 0.00290250556270203 $ 0.00290250556270203 $ 0.00290250556270203 Nuværende pris: $ 0.003335 $ 0.003335 $ 0.003335 Få mere at vide om Tada (TADA) pris

Tada (TADA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tada (TADA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TADA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TADA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TADA's tokenomics, kan du udforske TADA tokens live-pris!

Sådan køber du TADA Er du interesseret i at tilføje Tada (TADA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TADA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TADA på MEXC nu!

Tada (TADA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TADA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TADA prishistorikken nu!

TADA Prisprediktion Vil du vide, hvor TADA måske er på vej hen? Vores TADA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TADA Tokens prisprediktion nu!

