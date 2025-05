TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

NavnTADA

RangNo.1571

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning665,855,288

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.6658%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.48655235282912385,2024-02-22

Laveste pris0.003464445899833761,2025-04-22

Offentlig blockchainEGLD

Sektor

Social Media

