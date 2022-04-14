Space and Time (SXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Space and Time (SXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Space and Time (SXT) Information Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Officiel hjemmeside: https://www.spaceandtime.io Hvidbog: https://spaceandtime.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Køb SXT nu!

Space and Time (SXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Space and Time (SXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 113.82M $ 113.82M $ 113.82M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 406.50M $ 406.50M $ 406.50M Alle tiders Høj: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Alle tiders Lav: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Nuværende pris: $ 0.0813 $ 0.0813 $ 0.0813 Få mere at vide om Space and Time (SXT) pris

Space and Time (SXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Space and Time (SXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SXT's tokenomics, kan du udforske SXT tokens live-pris!

