Space and Time (SXT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Space and Time (SXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Space and Time (SXT) Information

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Officiel hjemmeside:
https://www.spaceandtime.io
Hvidbog:
https://spaceandtime.io/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195

Space and Time (SXT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Space and Time (SXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 113.82M
Samlet udbud
$ 5.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.40B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 406.50M
Alle tiders Høj:
$ 0.2421
Alle tiders Lav:
$ 0.0590975066216163
Nuværende pris:
$ 0.0813
Space and Time (SXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Space and Time (SXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SXT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SXT's tokenomics, kan du udforske SXT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

