SUNDOG (SUNDOG) Information SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Officiel hjemmeside: https://www.sundog.meme Hvidbog: https://www.sundog.meme Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Køb SUNDOG nu!

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUNDOG (SUNDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.13M $ 49.13M $ 49.13M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.26M $ 49.26M $ 49.26M Alle tiders Høj: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Alle tiders Lav: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Nuværende pris: $ 0.04926 $ 0.04926 $ 0.04926 Få mere at vide om SUNDOG (SUNDOG) pris

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUNDOG (SUNDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUNDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUNDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUNDOG's tokenomics, kan du udforske SUNDOG tokens live-pris!

Sådan køber du SUNDOG Er du interesseret i at tilføje SUNDOG (SUNDOG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SUNDOG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SUNDOG på MEXC nu!

SUNDOG (SUNDOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUNDOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUNDOG prishistorikken nu!

SUNDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor SUNDOG måske er på vej hen? Vores SUNDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUNDOG Tokens prisprediktion nu!

