SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

NavnSUNDOG

RangNo.471

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.83%

Cirkulationsforsyning997,420,606

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9974%

Udstedelsesdato2024-08-15 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.37780649048689074,2024-09-27

Laveste pris0.027142132435398873,2025-02-03

Offentlig blockchainTRX

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.