SUN (SUN) Information

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Officiel hjemmeside:
https://sun.io/
Hvidbog:
https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S

SUN (SUN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUN (SUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 470.01M
$ 470.01M$ 470.01M
Samlet udbud
$ 19.90B
$ 19.90B$ 19.90B
Cirkulerende forsyning
$ 19.15B
$ 19.15B
$ 19.15B$ 19.15B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 488.32M
$ 488.32M
$ 488.32M$ 488.32M
Alle tiders Høj:
$ 0.066
$ 0.066
$ 0.066$ 0.066
Alle tiders Lav:
$ 0.0046319555547312
$ 0.0046319555547312$ 0.0046319555547312
Nuværende pris:
$ 0.024538
$ 0.024538$ 0.024538

SUN (SUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SUN (SUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUN's tokenomics, kan du udforske SUN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.