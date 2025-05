SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NavnSUN

RangNo.149

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.15%

Cirkulationsforsyning19,258,736,971.92874

Max Udbud19,900,730,000

Samlet Udbud19,900,730,000

Cirkulationshastighed0.9677%

Udstedelsesdato2020-09-11 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.05435516929972846,2021-10-20

Laveste pris0.0046319555547312,2022-11-14

Offentlig blockchainTRX

Sektor

Social Media

