SUMMIT (SUMMIT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SUMMIT (SUMMIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:08:26 (UTC+8)
SUMMIT (SUMMIT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUMMIT (SUMMIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Alle tiders Høj:
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
SUMMIT (SUMMIT) Information

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

Officiel hjemmeside:
https://msummit.io/
Hvidbog:
https://msummit.io/Summit_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/A3vBwL3Pd6nkBqVo87D6TLWYG4ekWuDeqCoLFeyvRMcb

SUMMIT (SUMMIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SUMMIT (SUMMIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUMMIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUMMIT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUMMIT's tokenomics, kan du udforske SUMMIT tokens live-pris!

Sådan køber du SUMMIT

Er du interesseret i at tilføje SUMMIT (SUMMIT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SUMMIT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

SUMMIT (SUMMIT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SUMMIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SUMMIT Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUMMIT måske er på vej hen? Vores SUMMIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken