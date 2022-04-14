Sugar Boy (SUGAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sugar Boy (SUGAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sugar Boy (SUGAR) Information Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Officiel hjemmeside: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Køb SUGAR nu!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sugar Boy (SUGAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 451.09K $ 451.09K $ 451.09K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 462.00K $ 462.00K $ 462.00K Alle tiders Høj: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Alle tiders Lav: $ 0.000453432995605985 $ 0.000453432995605985 $ 0.000453432995605985 Nuværende pris: $ 0.000462 $ 0.000462 $ 0.000462 Få mere at vide om Sugar Boy (SUGAR) pris

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sugar Boy (SUGAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUGAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUGAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUGAR's tokenomics, kan du udforske SUGAR tokens live-pris!

Sugar Boy (SUGAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUGAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUGAR prishistorikken nu!

SUGAR Prisprediktion Vil du vide, hvor SUGAR måske er på vej hen? Vores SUGAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUGAR Tokens prisprediktion nu!

