StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i StrikeBit AI (STRIKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-17 06:27:30 (UTC+8)
USD

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StrikeBit AI (STRIKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.09M
Samlet udbud
$ 2.00B
Cirkulerende forsyning
$ 209.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 29.48M
Alle tiders Høj:
$ 0.045
Alle tiders Lav:
$ 0.01216602536876859
Nuværende pris:
$ 0.01474
StrikeBit AI (STRIKE) Information

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Officiel hjemmeside:
https://www.strikebit.io/
Hvidbog:
https://docs.strikebit.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for StrikeBit AI (STRIKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STRIKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STRIKE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STRIKE's tokenomics, kan du udforske STRIKE tokens live-pris!

Sådan køber du STRIKE

Er du interesseret i at tilføje StrikeBit AI (STRIKE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STRIKE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

StrikeBit AI (STRIKE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for STRIKE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

STRIKE Prisprediktion

Vil du vide, hvor STRIKE måske er på vej hen? Vores STRIKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

