Storm Trade (STORM) Information Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Officiel hjemmeside: https://storm.tg/ Hvidbog: https://docs.storm.tg/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Køb STORM nu!

Storm Trade (STORM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Storm Trade (STORM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.97M $ 13.97M $ 13.97M Alle tiders Høj: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Alle tiders Lav: $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 Nuværende pris: $ 0.01397 $ 0.01397 $ 0.01397 Få mere at vide om Storm Trade (STORM) pris

Storm Trade (STORM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Storm Trade (STORM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STORM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STORM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STORM's tokenomics, kan du udforske STORM tokens live-pris!

