STORM

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

NavnSTORM

RangNo.1708

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.53%

Cirkulationsforsyning116,318,986

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1163%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.04709112881488389,2024-12-05

Laveste pris0.012536254962051229,2025-04-16

Offentlig blockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.