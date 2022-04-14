STO Chain (STOOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i STO Chain (STOOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STO Chain (STOOS) Information STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Officiel hjemmeside: http://stochain.io/ Hvidbog: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476

STO Chain (STOOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STO Chain (STOOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B Alle tiders Høj: $ 22 $ 22 $ 22 Alle tiders Lav: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Nuværende pris: $ 1.4756 $ 1.4756 $ 1.4756 Få mere at vide om STO Chain (STOOS) pris

STO Chain (STOOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STO Chain (STOOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOOS's tokenomics, kan du udforske STOOS tokens live-pris!

STO Chain (STOOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STOOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STOOS prishistorikken nu!

STOOS Prisprediktion Vil du vide, hvor STOOS måske er på vej hen? Vores STOOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STOOS Tokens prisprediktion nu!

