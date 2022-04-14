Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lido Staked ETH (STETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lido Staked ETH (STETH) Information Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Officiel hjemmeside: https://lido.fi/ Hvidbog: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Køb STETH nu!

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lido Staked ETH (STETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.83B $ 39.83B $ 39.83B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Alle tiders Lav: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Nuværende pris: $ 4,505 $ 4,505 $ 4,505 Få mere at vide om Lido Staked ETH (STETH) pris

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lido Staked ETH (STETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STETH's tokenomics, kan du udforske STETH tokens live-pris!

Lido Staked ETH (STETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STETH prishistorikken nu!

