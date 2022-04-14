STEPN (STEPN) Tokenomics Få vigtig indsigt i STEPN (STEPN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STEPN (STEPN) Information STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Officiel hjemmeside: https://www.stepn.com/ Hvidbog: https://whitepaper.stepn.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Køb STEPN nu!

STEPN (STEPN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STEPN (STEPN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.47M $ 133.47M $ 133.47M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Alle tiders Lav: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Nuværende pris: $ 0.04378 $ 0.04378 $ 0.04378 Få mere at vide om STEPN (STEPN) pris

STEPN (STEPN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STEPN (STEPN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STEPN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STEPN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STEPN's tokenomics, kan du udforske STEPN tokens live-pris!

