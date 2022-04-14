Stobox (STBU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Stobox (STBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Stobox (STBU) Information

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Officiel hjemmeside:
https://www.stobox.io/
Hvidbog:
https://docs.stobox.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed

Stobox (STBU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stobox (STBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M
Samlet udbud
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Cirkulerende forsyning
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M
Alle tiders Høj:
$ 0.3143
$ 0.3143$ 0.3143
Alle tiders Lav:
$ 0.000117516245378328
$ 0.000117516245378328$ 0.000117516245378328
Nuværende pris:
$ 0.01807
$ 0.01807$ 0.01807

Stobox (STBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Stobox (STBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STBU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STBU's tokenomics, kan du udforske STBU tokens live-pris!

Sådan køber du STBU

Er du interesseret i at tilføje Stobox (STBU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STBU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Stobox (STBU) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for STBU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

STBU Prisprediktion

Vil du vide, hvor STBU måske er på vej hen? Vores STBU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.