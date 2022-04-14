Stobox (STBU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stobox (STBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stobox (STBU) Information Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Officiel hjemmeside: https://www.stobox.io/ Hvidbog: https://docs.stobox.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Køb STBU nu!

Stobox (STBU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stobox (STBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Alle tiders Høj: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Alle tiders Lav: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Nuværende pris: $ 0.01807 $ 0.01807 $ 0.01807 Få mere at vide om Stobox (STBU) pris

Stobox (STBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stobox (STBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STBU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STBU's tokenomics, kan du udforske STBU tokens live-pris!

