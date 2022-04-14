SubQuery Network (SQT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SubQuery Network (SQT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SubQuery Network (SQT) Information SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Officiel hjemmeside: https://www.subquery.network Hvidbog: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Køb SQT nu!

SubQuery Network (SQT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SubQuery Network (SQT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Alle tiders Lav: $ 0.000918661861014403 $ 0.000918661861014403 $ 0.000918661861014403 Nuværende pris: $ 0.0009393 $ 0.0009393 $ 0.0009393 Få mere at vide om SubQuery Network (SQT) pris

SubQuery Network (SQT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SubQuery Network (SQT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQT's tokenomics, kan du udforske SQT tokens live-pris!

Sådan køber du SQT Er du interesseret i at tilføje SubQuery Network (SQT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SQT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SQT på MEXC nu!

SubQuery Network (SQT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SQT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SQT prishistorikken nu!

SQT Prisprediktion Vil du vide, hvor SQT måske er på vej hen? Vores SQT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SQT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!