Spark (SPK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spark (SPK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spark (SPK) Information Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Officiel hjemmeside: https://spark.fi/ Hvidbog: https://docs.spark.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Køb SPK nu!

Spark (SPK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spark (SPK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.95M $ 127.95M $ 127.95M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 856.10M $ 856.10M $ 856.10M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Nuværende pris: $ 0.08561 $ 0.08561 $ 0.08561 Få mere at vide om Spark (SPK) pris

Spark (SPK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spark (SPK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPK's tokenomics, kan du udforske SPK tokens live-pris!

Sådan køber du SPK Er du interesseret i at tilføje Spark (SPK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SPK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SPK på MEXC nu!

Spark (SPK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SPK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SPK prishistorikken nu!

SPK Prisprediktion Vil du vide, hvor SPK måske er på vej hen? Vores SPK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!