Spectral (SPEC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spectral (SPEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spectral (SPEC) Information Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more. Officiel hjemmeside: https://www.spectrallabs.xyz/ Hvidbog: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Block Explorer: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389# Køb SPEC nu!

Spectral (SPEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spectral (SPEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.83M $ 7.83M $ 7.83M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.52M $ 55.52M $ 55.52M Alle tiders Høj: $ 18.642 $ 18.642 $ 18.642 Alle tiders Lav: $ 0.455267442344281 $ 0.455267442344281 $ 0.455267442344281 Nuværende pris: $ 0.5552 $ 0.5552 $ 0.5552 Få mere at vide om Spectral (SPEC) pris

Spectral (SPEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spectral (SPEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPEC's tokenomics, kan du udforske SPEC tokens live-pris!

Sådan køber du SPEC Er du interesseret i at tilføje Spectral (SPEC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SPEC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SPEC på MEXC nu!

Spectral (SPEC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SPEC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SPEC prishistorikken nu!

SPEC Prisprediktion Vil du vide, hvor SPEC måske er på vej hen? Vores SPEC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPEC Tokens prisprediktion nu!

