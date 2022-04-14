Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Storepay Fintech (SPCFIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Storepay Fintech (SPCFIN) Information SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Køb SPCFIN nu!

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Storepay Fintech (SPCFIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0001205 $ 0.0001205 $ 0.0001205 Få mere at vide om Storepay Fintech (SPCFIN) pris

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Storepay Fintech (SPCFIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPCFIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPCFIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPCFIN's tokenomics, kan du udforske SPCFIN tokens live-pris!

